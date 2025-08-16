لموظفي القطاعين العام والخاص.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي 2025

كتب- عمرو صالح:

تستعد الأمة الإسلامية خلال للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، تلك المناسبة الدينية العظيمة التي تحل في كل عام هجري في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، تخليدًا لمولد خير الخلق وسيد المرسلين النبي محمد ﷺ.

و بحسب ما جاء في أجندة العطلات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 سيوافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وهو ما يصادف 12 ربيع الأول 1447 هجريًا، لتكون عطلة رسمية.

وفيما يتعلق بضوابط الحصول على إجازة المولد النبوي فلقد نصت المادة 52 في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل لذلك، مع استحقاق العامل في هذه الحالة إلى الإضافة على أجره مثلي هذا الأجر".

ويوافق موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 يوم الثاني عشر من ربيع الأول بالتقويم الهجري، حيث يحتفل به المسلمون في العالم بذكرى المولد النبوي الشريف، في دلالة على حب سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به عنا الغمة.

