الرعاية الصحية وبنك أبوظبي يطلقان خدمات متطورة لخدمة المرضى

كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرعاية وبنك أبوظبي التجاري – مصر، والذي يهدف إلى تطوير الخدمات المالية والتقنية داخل المنشآت الطبية والإدارية التابعة للهيئة، ودعم جهودها في تعزيز البنية التحتية وتيسير المعاملات المالية للمرضى والعاملين على حد سواء.

وتضمن البروتوكول مع بنك أبوظبي التجاري – مصر، توفير ماكينات الصراف الآلي (ATM) وماكينات التحصيل الإلكتروني (POS) بالمنشآت الطبية والإدارية التابعة للهيئة، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لتأهيل الكوادر على آليات التشغيل، إلى جانب المشاركة في المؤتمرات والأنشطة العلمية ضمن برامج المسئولية المجتمعية، وإتاحة باقات من الخدمات المميزة للعاملين بالهيئة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المصرفية الكبرى، وتوفير حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتحقق سهولة ومرونة في تقديم الخدمات للمواطنين.

لافتًا إلى أن البروتوكول يدعم تقديم حلول مصرفية وتقنية متطورة تسهم في تحسين تجربة المريض وتسهيل المعاملات المالية للمترددين على المنشآت، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تعزيز الخدمات الصحية والمالية على حد سواء.

هذا، ومثَّل هيئة الرعاية الصحية في توقيع البروتوكول، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، فيما فوّض الأستاذ عادل هاشم رئيس التجزئة المصرفية والشمول المالي في توقيع البروتوكول ممثلًا عن بنك أبوظبي التجاري – مصر، الأستاذ إبراهيم الفار المدير العام ورئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية، وذلك بحضور كل من الأستاذ تامر كامل نائب المدير العام ورئيس قطاع الشركات والتجزئة المصرفية، والأستاذة دينا النجار مساعد مدير عام ورئيس العلاقات الاستراتيجية، والأستاذ وليد ياسين مساعد مدير عام بقطاع تطوير المنتجات وشرائح عملاء الرواتب.

ومن جانب هيئة الرعاية الصحية، حضر مراسم التوقيع، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشؤون الخرائط الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور مؤمن العشماوي، مستشار رئيس الهيئة لمتابعة المشروعات الاستراتيجية، والدكتورة هالة حسانين، مسئول المتابعة الفنية بمكتب مستشار رئيس الهيئة لمتابعة المشروعات الاستراتيجية.