كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق شبرا الرابط بين وسط المدينة ومناطق الساحل، وروض الفرج، والتي تشمل رفع كفاءة الإنارة، والرصف، والبلدورات ودهان حوائط النفق بالتنسيق بين مديرية الطرق بالمحافظة، وشركة المقاولون العرب،

وذلك فى إطار جهود المحافظة فى رفع كفاءة الطرق والميادين العامة.

ويجري حاليًا أعمال تجليد حوائط النفق بالحجر الهاشمى بالشكل الذى يتناسب مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بميدان رمسيس فى اطار خطة الدولة لرفع كفاءة الميدان.

وأنهت مديرية الطرق بمحافظة القاهرة، في وقت سابق، أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق أبو حشيش للمشاة والذي يربط بين شارعي لطفي السيد، ومصر للسودان بحيي حدائق القبة، والوايلي، وذلك في إطار جهود المحافظة في رفع كفاءة الطرق والميادين العامة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل حي والاستفادة من الاعتمادات المالية المُتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، والتركيز على المشروعات التي تحسن من جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وشملت أعمال تطوير النفق التي قامت بها مديرية الطرق بالمحافظة رفع كفاءة الإنارة، والرصف، وتجديد نظام الكهرباء، ودهان حوائط النفق، وتجميله، وتجلية الحجر بالواجهات، كما تم تركيب الوزر، والسلالم الرخامية، ويسهل النفق عبور المواطنين الطريق أسفل خط السكة الحديد،ومترو الانفاق قبل محطة غمرة، بما يختصر مسافة السير.