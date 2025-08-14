كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن التوقعات تؤكد تخطي استهلاك مصر من الكهرباء حاجز 40.2 ألف ميجاوات مساء اليوم، في آخر أيام الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، وهو مستوى قياسي غير مسبوق منذ بداية الصيف.

وقال المصدر لمصراوي، إن الطلب المتوقع الليلة يزيد بأكثر من 400 ميجاوات مقارنة بذروة الاستهلاك التي سجلتها الشبكة القومية أمس والتى بلغت 39800 ميجاوات، ما يعكس تصاعد الضغوط على منظومة الكهرباء نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الذروة المسائية.

وأشار إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، بالتنسيق مع مركز التحكم القومي، رفعت درجة الاستعداد القصوى لتأمين التغذية الكهربائية بجميع المحافظات، وتعمل على المتابعة اللحظية لأداء الشبكة لتجنب أي انقطاعات أو أعطال فنية طارئة.

وأكد أن ارتفاع الأحمال يأتي نتيجة الاستهلاك الكثيف لأجهزة التكييف ومبردات الهواء في القطاعات المنزلية والتجارية، لافتة إلى أن الوزارة تواصل تطبيق خطة ترشيد الاستهلاك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، مع دعوة المواطنين لترشيد استخدام الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة بين الساعة السادسة مساءً والعاشرة ليلًا.

وتعد هذه المستويات من الاستهلاك من الأعلى في تاريخ الشبكة القومية للكهرباء، في وقت تعمل فيه الوزارة على تعزيز قدرات التوليد وتحقيق الاستقرار في الإمدادات، رغم التحديات المناخية والطلب المتزايد.