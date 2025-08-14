الإفتاء توضح حكم الشرع في عبور الطرق من غير الأماكن المخصصة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن عبور الطريق ليس أمرًا عشوائيًا، بل يخضع لضوابط شرعية وأخلاقية تهدف إلى حفظ الأرواح ومنع الضرر.

خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الالتزام بالأماكن المخصصة لعبور المشاة واجب شرعي.

وأضاف شلبي: "ترك الكباري أو الأنفاق المخصصة للعبور لمجرد أن المسافة أبعد يُعد مخالفة شرعية وقانونية"، موضحًا أن هذه التسهيلات وُضعت لحماية الأرواح.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: "القانون والشريعة يحكمان علاقات الناس، وعلى كل فرد أن يلتزم بحقوقه وواجباته تجاه الآخرين".

وأكد أمين الفتوى أنه في حالة عدم وجود أماكن مخصصة للعبور، يجب على الشخص التحلي بالحكمة واليقظة، قائلًا: "على المار أن يتأكد تمامًا من خلو الطريق قبل العبور، حفاظًا على حياته وحياة الآخرين".

وأشار إلى أن الذكاء والفطنة عنصران أساسيان في مثل هذه المواقف، مضيفًا: "ما نرضاه لأنفسنا يجب أن نقدمه للآخرين، لأننا جميعًا قد نكون في موقع السائق أو المشاة في أوقات مختلفة".





