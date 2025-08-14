وزير الكهرباء يشهد تخريج 25 متدربًا إفريقيًا في مجالات البنية التحتية

كتب- محمد صلاح:

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والسفير محمد عزمي نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، احتفالية تخريج 25 متدربًا من دول الساحل والصحراء الإفريقية في مجالات تطوير البنية التحتية والشبكات والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وخاصة دول الساحل والصحراء، من خلال دعم الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، موضحًا أن وزارة الكهرباء تضع إمكاناتها وخبراتها الفنية في خدمة الأشقاء الأفارقة، إدراكًا للتحديات المشتركة التي تواجه القارة.

وأشار عصمت إلى أن البرامج التدريبية تأتي في إطار بناء القدرات وتحسين المهارات الفنية، لافتًا إلى امتلاك قطاع الكهرباء المصري للتكنولوجيا والخبرات التي تمكّنه من تقديم الدعم الفني وإيفاد الخبراء، إلى جانب تنظيم ورش العمل والدراسات الفنية لتحقيق المنفعة المشتركة، داعيًا المتدربين إلى نقل ما اكتسبوه من معرفة وخبرات إلى بلدانهم لدعم وتطوير قطاعات الكهرباء بها.

وتضمن برنامج "تطوير البنية التحتية والشبكات" تدريب 14 متدربًا من بوركينا فاسو وتشاد والنيجر على أساسيات تطوير البنية التحتية، وتصميم وتنفيذ ودمج أنظمة الشبكات، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للمنشآت المتخصصة.

أما برنامج "تكنولوجيات الطاقات الجديدة والمتجددة" (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الكهرومائية)، فقد شمل تدريب 11 متدربًا من نفس الدول على آليات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحقيق التكامل في الشبكات، مع تنظيم جولات ميدانية لمشروعات مزارع الرياح والطاقة الشمسية.

وأعرب المتدربون في ختام الاحتفالية عن شكرهم وتقديرهم لمصر قيادةً وشعبًا، مشيدين بجودة البرامج التدريبية، وكفاءة المدربين، وما لمسوه من تطور في قدرات الشركات المصرية بمجال تصنيع المهمات الكهربائية.

