أحمد موسى يكشف علاقة الإخوان بإسرائيل وسبب هجومهم عليه

01:59 م الخميس 14 أغسطس 2025

أحمد موسى

كتب- عمرو صالح:

كشف الإعلامي أحمد موسى، طبيعة العلاقة بين تنظيم الإخوان وإسرائيل، موضحًا سبب الهجوم الذي تعرض له عبر صفحات تابعة لهم على موقع "فيسبوك".

وقال "موسى"، في منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إن "نتنياهو أنشأ القناة 14 للدفاع عنه، وسبب الهجوم عليّ هو كشف العلاقة بين إسرائيل وتنظيم الإخوان الإرهابي، حيث عرضنا حقائق أثارت غضبهم".

