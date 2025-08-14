هل تشهد مصر طفرة سياحية غير مسبوقة في 2025؟ خبير يُجيب

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن القطاع السياحي في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن عام 2025 يسجل معدلات نمو قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

أرقام قياسية في أعداد السياح

أوضح "هزاع"، في تصريحات إلى مصراوي، أن الأعداد شهدت تصاعدًا ملحوظًا منذ عام 2023، حيث استقبلت مصر حينها نحو 14 مليونًا و900 ألف سائح، وارتفع الرقم في 2024 إلى 15 مليونًا و700 ألف سائح، متوقعًا أن يتجاوز عدد السياح في 2025 هذا المعدل بفارق كبير.

الأمن والاستقرار أساس الجذب

أرجع الخبير السياحي، هذه القفزة إلى عدة عوامل، أبرزها الأمن والاستقرار السياسي الذي تشهده مصر، وهو ما يمنح السائح شعورًا بالثقة والأمان، ويجعلها وجهة مفضلة عالميًا.

بنية تحتية متطورة ومطارات مؤهلة

أشار "هزاع"، إلى أن مشروعات البنية التحتية، وخاصة تطوير الطرق والمطارات في المحافظات السياحية، ساهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية وتنظيم حركة السياحة، إلى جانب توفير رحلات الطيران العارض (الشارتر) بأسعار تنافسية وحوافز خاصة، ما عزز القدرة على استقبال مزيد من الزوار.

تسهيلات التأشيرات والتنوع السياحي

أضاف أن تسهيلات الحصول على التأشيرة، سواء الإلكترونية أو من خلال إعفاءات محددة لبعض الجنسيات، كان لها أثر كبير في زيادة الإقبال، فضلًا عن تنوع المنتج السياحي المصري ما بين السياحة الشاطئية، والثقافية، والدينية، والعلاجية، والبيئية، وسياحة المغامرات.

إقبال أوروبي وخليجي على الوجهات المصرية

لفت "هزاع"، إلى أن السائح الأوروبي أصبح يتجه بقوة هذا العام إلى مناطق مثل الساحل الشمالي ومدينة العلمين، بالإضافة إلى الوجهات التقليدية مثل البحر الأحمر وشرم الشيخ، موضحًا أن وجود فنادق فاخرة وخدمات ترفيهية متنوعة ساعد على استقطاب السياح من مختلف الأسواق.

تنوع الأسواق وتراجع الاعتماد على جنسيات محددة

أكد الخبير السياحي، أن مصر لم تعد تعتمد على أسواق بعينها، بل تستقبل زوارًا من مختلف دول العالم، بما فيها أسواق جديدة مثل كازاخستان وطاجيكستان وبلغاريا والمجر ودول أمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى أن رفع تصنيف مصر إلى "الدرجة الخضراء" من جانب الولايات المتحدة ساهم في تعزيز مكانتها السياحية عالميًا.

وشدد على أن منصات السياحة العالمية مثل "تريب أدفايزر" ترصد بشكل مستمر آراء السياح الأجانب عن زيارتهم لمصر، وتضعها ضمن أبرز الوجهات الموصى بها عالميًا، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حجم الإقبال سنويًا.

اقرأ أيضًا:

اللجوء لمبادرة حكومية.. لماذا لم تنخفض أسعار السلع مع تراجع الدولار؟

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن الحفاظ على تراث ماسبيرو

انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس