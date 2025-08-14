إعلان

دعمًا للإنتاج الوثائقي المصري.. بروتوكول تعاون بين الخارجية و قناة "الوثائقية"

12:57 م الخميس 14 أغسطس 2025

جانب من اللقاء

كتب- عمرو صالح:

وقعت وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة والمشرف على إدارة الدبلوماسية العامة، مع الإعلامي شريف سعيد رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بروتوكول تعاون إعلامي وثائقي مشترك.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار الرغبة المشتركة بين الجانبين في توثيق التاريخ العريق والحاضر المشرف لوزارة الخارجية المصرية، باعتبارها واحدة من أعرق الدبلوماسيات على مستوى العالم، إضافة إلى حرص قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

كما تعكس هذه الخطوة تنامي مساحات العمل المثمر بين وزارة الخارجية المصرية وقناة "الوثائقية"، بما يسهم في إنتاج محتوى توثيقي متميز يعكس الدور التاريخي والإنجازات الراهنة للدبلوماسية المصرية.

وزارة الخارجية المصرية الإعلامي شريف سعيد
