نتيجة "إساءة الاستخدام".. هيئة الدواء ترفض دواءً خافضًا لحرارة الأطفال

أصدرت اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بهيئة الدواء المصرية، قرارًا برفض استقبال أدوية تستخدم كخافض للحرارة للأطفال، مرجعة ذلك إلى "إساءة استخدامها".

تفصيلياً، قررت اللجنة عدم الموافقة على استقبال أي مستحضرات جديدة تحتوي على مادة "ديكلوفيناك البوتاسيومDiclofenac Potassium" بتركيز 2 ملجم/مل "معلق"، وإلغاء المستحضرات تحت التسجيل وحذفها من صناديق المثائل وقاعدة بيانات هيئة الدواء.

وجاء قرار اللجنة التي اطلع عليها مصراوي، بناءً على توصيات لجنة التقييم العلمي للمستحضرات الطبية لأمراض الأطفال، بعدم الموافقة من الناحية العلمية على المستحضرات التي تحتوي على هذه المادة للأطفال، لعدة أسباب منها أن تلك المادة يساء استخدامها في السوق المصري بكثرة كخافض للحرارة للأطفال دون الالتزام بدواعي الاستخدام والفئة العمرية المذكورة في المراجع العلمية مما يؤدي إلى زيادة فرص حدوث الأعراض الجانبية.

وتشمل تلك الأعراض الجانبية: قرحات المعدة والنزيف، خطر السُميّة الكبدية، خطر القصور الكلوي.

ووفق المراجع العلمية، تستخدم تلك المادة في علاج الألم والالتهاب في أمراض الروماتيزم واضطرابات الجهاز العضلي، والألم بعد العمليات الجراحية، والحمى المصاحبة لالتهابات الأذن والأنف والحنجرة، وفق جرعات محددة.

ولفتت اللجنة إلى وجود بدائل فعالة وأكثر أمانا ومسموح باستخدامها للأطفال من عمر 3 شهور، مثل مادة "Ibuprofen".

