بعد زيادة مخزون بحيرة سد النهضة.. خبير يكشف موقف حصة مصر المائية

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة عن موقف حصة مصر من المياه بعد أن سجلت بحيرة سد النهضة زيادة في مخزونها خلال موسم أمطار 2025 مقارنة بموسم العام الماضي.

وقال شراقي في تصريحات خاصة لمصراوي إن حصة مصر من المياه خلال العام الحالي ستصل كاملة دون أي نقص موضحا أن بحيرة سد النهضة امتلأت بشكل كاف قد يصل لـ100% ولا توجد سعة تخزينية لحجز المياه.

وأوضح شراقي أن بحيرة سد النهضة تحتوى على ما يقرب من 64 مليار متر مكعب من المياه خلال الفترة الحالية ومن المحتمل زيادتها خلال الأيام المقبلة.

