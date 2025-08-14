العمل تبدأ تجهيز المقر الجديد لمكتب العلمين- صور

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، بدء الاستعدادات لتجهيز المقر الجديد لمكتب عمل العلمين الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، محمد جبران، عقب قراره بغلق المقر القديم خلال زيارته الأخيرة للمدينة قبل أيام.

وأوضح بيان الوزارة أن المقر الجديد سيأتي متوافقًا مع الهوية البصرية للوزارة، حيث يشمل أعمال تطوير للبنية التحتية وتطبيق سياسة التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بما يتيح تقديم خدمات متكاملة للعاملين بالمنطقة.

وأشار البيان إلى أن المكتب الجديد سيخدم أكثر من 25 ألف عامل غير منتظم، يساهمون في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة بمدينة العلمين، فضلًا عن القيام بمهام التفتيش على معايير السلامة والصحة المهنية، وتطبيق القوانين المرتبطة بملفات العمل.

