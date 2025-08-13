إعلان

شبكة الكهرباء تسجل رقمًا قياسيًا لأول مرة في تاريخها - تفاصيل

09:19 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

المركز القومي للتحكم في الطاقة

background

كتب– محمد صلاح:

سجلت الشبكة القومية للكهرباء، اليوم الأربعاء، رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخها، حيث بلغ الحمل الأقصى 39 ألف و800 ميجاوات، بزيادة 300 ميجاوات عن الحمل المسجل أمس الثلاثاء والذي بلغ 39 ألف و500 ميجاوات، وذلك في ظل استمرار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام.

وأكدت بيانات المركز القومي للتحكم في الطاقة أن الشبكة نجحت في استيعاب الزيادة الكبيرة في الاستهلاك، مع استمرار استقرار التغذية الكهربائية على مختلف الجهود ولجميع الاستخدامات، دون انقطاع.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع حالة الاستعداد القصوى على مستوى قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، لمواجهة الأحمال المرتفعة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة. وتشمل الإجراءات زيادة فرق الدعم والصيانة، وتعزيز أطقم السلامة والصحة المهنية، وتكثيف لجان المرور والتفتيش لضمان أمن واستقرار الشبكة، وتأمين استمرارية التيار الكهربائي في جميع المحافظات.

كما تم توجيه مراكز خدمة العملاء بمد ساعات العمل ودعم منظومة تلقي الشكاوى والبلاغات بأطقم إضافية، لضمان سرعة الاستجابة والتواصل مع المشتركين، مع الالتزام بمعايير الجودة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

المركز القومي للتحكم في الطاقة الشبكة القومية للكهرباء شبكة الكهرباء تسجل رقما قياسيا استيعاب الزيادة الكبيرة في الاستهلاك وزراة الكهرباء
