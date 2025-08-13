إعلان

الحرارة تخطت 48 بهذه المحافظة.. بيان من الأرصاد بشأن حالة الطقس

08:19 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
    طقس شديد الحرارة- أرشفية
    طقس شديد الحرارة
    طقس شديد الحرارة
    طقس شديد الحرارة
    طقس شديد الحرارة في السويس
    طقس شديد الحرارة في أسوان
    طقس شديد الحرارة
    طقس شديد الحرارة
    طقس شديد الحرارة
كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار تكاثر الخلايا الرعدية الممطرة على مناطق من وسط وجنوب سيناء، يصاحبها سقوط أمطار تصل إلى حد السيول، وذلك وفق أحدث صور الأقمار الصناعية.

وأشارت الهيئة إلى استمرار تكاثر السحب الركامية شرق محافظة أسوان، مع توقع تقدمها إلى مناطق أخرى بالمحافظة خلال الساعات القادمة.

وأوضحت "الأرصاد"، أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة تنشط نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتابعت: في ظل الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد، سجلت مدينة أسوان اليوم درجة حرارة عظمى بلغت 48 درجة مئوية في الظل، لتكون من أعلى المعدلات المسجلة هذا الصيف.

