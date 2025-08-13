الحرارة تخطت 48 بهذه المحافظة.. بيان من الأرصاد بشأن حالة الطقس

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار تكاثر الخلايا الرعدية الممطرة على مناطق من وسط وجنوب سيناء، يصاحبها سقوط أمطار تصل إلى حد السيول، وذلك وفق أحدث صور الأقمار الصناعية.

وأشارت الهيئة إلى استمرار تكاثر السحب الركامية شرق محافظة أسوان، مع توقع تقدمها إلى مناطق أخرى بالمحافظة خلال الساعات القادمة.

وأوضحت "الأرصاد"، أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة تنشط نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتابعت: في ظل الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد، سجلت مدينة أسوان اليوم درجة حرارة عظمى بلغت 48 درجة مئوية في الظل، لتكون من أعلى المعدلات المسجلة هذا الصيف.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يكشف حقيقة بيع أصول الدولة

مصدر: مصر تكثف جهودها مع كافة الأطراف لإنهاء حرب غزة