بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميا مبادرة خفض أسعار السلع

كتب- أحمد السعداوي وعمرو صالح:

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إننا انتهجنا خطةَ عمل جيدة في 27 محافظة و27 غرفة تجارية، وفيه مبادرات داخلية، وتم تبكير الأوكازيون الصيفي ليبدأ يوم 4 أغسطس، و1600 محل مشارك بخصم يصل إلى 50%، وحتى مستلزمات المدارس.

وأضاف عز أن "التموين" بدأت المبادرة في منافذها، في 640 سلعة بخصم كبير، وتوالت الاتصالات مع السلاسل التجارية بخصم يصل إلى 20%، وأيضًا السلع الكهربائية بخصم يصل إلى 20%.

ونوه أمين عام اتحاد الغرف التجارية بانخفاض أسعار السيارات من 5 إلى 15%، وانخفاض أسعار الخضر والفاكهة، ومواد البناء، والأسمنت كان وصل إلى 5 آلاف جنيه، وحاليًّا أقل من 4 آلاف، ويوجد خصم إضافي لحديد التسليح 6%، بما يوازي 1200 جنيه، وخصم 15% لشركات الحلويات، والتوسع في سوق اليوم الواحد، ووصلنا إلى أكثر من 110 "سوق يوم واحد".

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من خلال الحوار المستمر بين مجتمع الأعمال والحكومة، ومجتمع الأعمال متمثل في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، تولَّدت فكرة ما أشار إليه رئيس الوزراء، بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى نوع من التكاتف، وأن المؤشرات الاقتصادية كلها تدعو إلى التفاؤل، وتدعو مجتمع الأعمال إلى زيادة الإنتاج، ومن ثم تخفيض هوامش الربح، بما ينعكس على أهل مصر.

وأضاف الوكيل: بدأنا مع الزملاء في الغرف من 9 أيام، في تحرك على هذا الفكر مبني على أُسس اختيارية، مش تدخل من الحكومة ولا فرض أسعار من الحكومة على القطاع الخاص، هي مبادرة من القطاع الخاص المصري، وهو العمود الفقري للاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية، مرورًا بكل الأزمات.

وتابع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: دعونا المنتجين والشعب التجارية، وعملنا بداية لمجموعة من السلع، مش كل السلع داخلة فيها؛ لكن هذه البداية، والسوق تتمتع بوفرة، والعرض يفوق الطلب في جميع السلع، والبداية دي هتشجع الناس اللي موصلناش لهم يدخلوا معنا، وأشكر الغرف الصناعية اللي اشتغلوا معانا في هذه المبادرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.