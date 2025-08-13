كتب- أحمد السعداوي وعمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا عقدنا عدة اجتماعات على تطوير القاهرة الخديوية والأزبكية وتلال الفسطاط وكورنيش النيل، وفوجئنا بمَن يقول "أنتم هتبيعوا أيضًا أصول الدولة"!

وأضاف مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء: وبدأ الكلام وكأن الدولة بتفرط في أصولها غير المستغلة، وكأنه تفريط، والحقيقة أتوقف عند هذه النقاط، وبحب أتكلم فيها مع المواطن، لدينا أصول متروكة أو غير مستغلة بشكل أمثل، يعني أرض على النيل مستخدمة كمخزن أو جراج للنقل العام!

وتابع رئيس الوزراء: وجّهنا بعمل حصر كامل وتقييم لهذه الأراضي والأصول، وأبقى عارف قيمة هذه الأرض، وأعرف بدائل الاستثمار المتاحة لاستغلال هذه الأصول، هذه الأراضي من الوارد أن يصل سعرها إلى عشرات المليارات من الجنيهات، وبالتالي طرح هذه الأراضي كفرص استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، بالتأكيد كاستخدام سياحي فندقي أو عقاري.

واستكمل مدبولي: هنا حابب أتوقف.. الدولة كان بيتم نقدها بأنها بتدخل بدل ما تتيح الفرصة للقطاع الخاص، النهارده لما أتيح الموضوع للقطاع الخاص فوجئنا بـ"أننا نفرط في الأصول!"، كلنا متفقون، ما ينفعش نسيب الأصول دون الاستفادة منها، الأرض لما بيتعمل عليها مشروع، بيكون فيه منظومة تشغيل وفرص عمل وقيمة مضافة وضرائب، الموضوع مركب، مش فكرة شراكة أو بيع، ويبقى ده العائد الوحيد، تزامن ده مع رؤية متكاملة، بنطور القاهرة الخديوية، مش بس واجهات المباني، إعادة تخطيط كامل، مع الحفاظ على الثوابت التاريخية..

وأضاف رئيس الحكومة: لا يجوز هدمها أو تغيير هويتها؛ هناك عدد كبير من العقارات استخدم كمخازن أو غير مستغلة، بنشوف تجارب عالمية، إزاي بيعاد استغلالها وترجع تشتغل، وإعادة صياغة شبكة المرافق، وممكن شوارع كتير تكون مشاة فقط، وتكون متنزهًا للمواطنين، هي دي الأفكار اللي بنتكلم عليها.