المسلماني: صنع الله إبراهيم كان جديراً بالترشح لجائزة نوبل

كتب- أحمد الجندي:

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم ، الذي غادر عالمنا اليوم.

وقال المسلماني: إن الأديب الكبير هو واحد من رموز قوتنا الناعمة ، وقد حظي دوماً باحترام القراء والنقاد. وقد كان الراحل الكبير جديراً بالترشح لجائزة نوبل والفوز بها ، ومن المؤسف أن اتحاد الكتاب الذي يمكنه الترشيح للجائزة لم يفعل ذلك.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام: نوبل ليست معيار الحكم الوحيد ولا هي مستوي التقدير الأوحد، ولكن الوجود بقائمة الترشح لها أمر مهم لصناعة النجوم وعولمة الإبداع وتعزيز المعرفة.

