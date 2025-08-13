المسلماني: صنع الله إبراهيم كان جديراً بالترشح لجائزة نوبل
كتب- أحمد الجندي:
نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم ، الذي غادر عالمنا اليوم.
وقال المسلماني: إن الأديب الكبير هو واحد من رموز قوتنا الناعمة ، وقد حظي دوماً باحترام القراء والنقاد. وقد كان الراحل الكبير جديراً بالترشح لجائزة نوبل والفوز بها ، ومن المؤسف أن اتحاد الكتاب الذي يمكنه الترشيح للجائزة لم يفعل ذلك.
وأضاف رئيس الوطنية للإعلام: نوبل ليست معيار الحكم الوحيد ولا هي مستوي التقدير الأوحد، ولكن الوجود بقائمة الترشح لها أمر مهم لصناعة النجوم وعولمة الإبداع وتعزيز المعرفة.
