أمن المنافذ بالداخلية يضبط قضايا تهريب وينفذ أحكامًا خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.

وأسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط 7 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و2764 مخالفة مرورية متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 55 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 248 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما تم ضبط 5 قضايا تتعلق بجرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع، مع استمرار الحملات الأمنية بجميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.