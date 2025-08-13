إعلان

أمن المنافذ بالداخلية يضبط قضايا تهريب وينفذ أحكامًا خلال 24 ساعة

12:06 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

وزارة الداخلية

كتب- علاء عمران:
واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.
وأسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط 7 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و2764 مخالفة مرورية متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 55 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 248 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
كما تم ضبط 5 قضايا تتعلق بجرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع، مع استمرار الحملات الأمنية بجميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

