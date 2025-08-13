وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يتفقدان أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ملعب استاد القاهرة، استعدادًا لاستضافة مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث تفقدا أرض الملعب، وآخر المستجدات قبل استضافة المباراة القادمة يوم الجمعة المقبل من الدوري المصري الممتاز.

شدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية جاهزية استاد القاهرة الدولي لاستضافة كافة المباريات الكبرى، والتي ستنتهي في الايام القليلة المقبلة وذلك بفضل الجهود المبذولة في تطوير وتحديث أرضية الملعب، لضمان تقديم أفضل مستوى من الأداء للاعبين وتجربة مميزة للجماهير.

وأضاف صبحي: "إن رؤيتنا لا تقتصر على تطوير الملاعب فحسب، بل تمتد لتشمل خططاً طموحة لتطوير كافة المنشآت الرياضية في مصر. نسعى جاهدين لتهيئة بيئة رياضية متكاملة تدعم الشباب والرياضيين، وتساهم في رفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية، وذلك من خلال استراتيجية واضحة تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية الرياضية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة".