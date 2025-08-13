جلسة حكي وأوبريت غنائي فى عيد وفاء النيل بمعهد الموسيقي

كتب- محمد شاكر:

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع المركز القومى لثقافة الطفل يوم احتفالي بمعهد الموسيقى العربية يضم عدة أنشطة متنوعة، من إعداد النشاط الثقافي والفكري بالأوبرا تحت إشراف رشا الفقى، وذلك غدا الأربعاء 13 أغسطس.

تبدأ الفعاليات في العاشرة والنصف صباحاً بأوبريت وفاء النيل من أشعار شوقى حجاب وآداء فصول مركز تنمية المواهب، وفى الثامنة مساءً يقام جلسة حكي للأطفال بعنوان حابي عن رحلة حياة نهر النيل تؤديها الإعلامية ميرفت طاهر كبير مذيعى إذاعة صوت العرب حيث تروي أجزاء من موسوعة قصة الحضارة المصرية القديمة للدكتورة ميرفت عبد الناصر من إعداد الكاتبة إيوان زهير، ويعقبه أوبريت غنائى عن النيل، يشارك خلاله كل من فريق كورال سلام بقيادة المايسترو وائل عوض، فرقة بنات وبس بقيادة الكابتن عبد الرحمن أوسكار وفرقة كنزنا من إخراج أحمد جابر وتصميم ازياء هاله محمود.

تأتي هذه المناسبة تأكيداً على حرص دار الأوبرا على ربط الأجيال الجديدة بقيم التراث والهوية الوطنية، وإبراز مكانة النيل كرمز للعطاء والحياة فى مصر.

