كتبت - داليا الظنيني:

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأوغندي يُعد من أهم اللقاءات التي أجراها مؤخرًا في إطار ملف مياه النيل والتعاون مع دول حوض النيل، مؤكدًا أن أوغندا دولة محورية في شرق أفريقيا، وتلعب دورًا مهمًا على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح رشوان، خلال لقاء ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية لما جبريل، أن أوغندا لا تقع على مجرى النيل الأزرق، محل الخلاف الرئيسي بين مصر وإثيوبيا، لكنها تقع على النيل الأبيض، حيث يلتقي الفرعان في الخرطوم لتشكيل نهر النيل، مما يمنحها دورًا استراتيجيًا في معادلة الأمن المائي في حوض النيل.

وأضاف أن الرئيس الأوغندي أعرب عن امتنانه لدور مصر التاريخي والمستمر في دعم العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يشهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي، وأن الزيارة الأخيرة تعكس رغبة حقيقية في تعزيز هذا التعاون على جميع المستويات.

وأكد رشوان أن الرئيس السيسي كان واضحًا وصريحًا خلال اللقاء، سواء في الاجتماعات المغلقة أو في المؤتمر الصحفي، بشأن موقف مصر من قضية مياه النيل، مشددًا على تمسك مصر بحقها في حصتها التاريخية، وفي الوقت نفسه تفهمها لحق دول المنبع في التنمية.

وقال: "الرئيس السيسي لم يعترض على حق إثيوبيا أو غيرها في التنمية منذ بداية الأزمة، لكنه شدد على أن التنمية لا يجب أن تكون على حساب حقوق الآخرين، وهو ما أوضحه بجلاء خلال حديثه المشترك مع الرئيس الأوغندي، الذي يتمتع بثقل كبير في شرق أفريقيا وفي حركة عدم الانحياز التي ترأسها بلاده حاليًا."