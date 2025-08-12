نشأت علي

أعرب الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عن تقديره لما جاء في حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه في قصر الاتحادية مع يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، بشأن مختلف القضايا الثنائية، وفي مقدمتها ملف حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مؤكداً أن تصريحات الرئيس لاقت ارتياحاً واسعاً لدى جموع الشعب المصري.

وأشاد سليم في بيان له اليوم بموقف الرئيس السيسي الحازم برفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مؤكداً أن من يعتقد أن مصر قد تغض الطرف عن حقوقها المائية "مخطئ"، مشيراً إلى أن ملف مياه النيل كان محور نقاش معمّق مع الرئيس موسيفيني، شمل أهمية المياه والتنمية لدول الحوض.

وأضاف أن مصر لا تعارض تحقيق التنمية لشركائها وأشقائها في دول حوض النيل، سواء في مجالات الزراعة أو إنتاج الكهرباء أو أي مشروعات تنموية أخرى، شريطة ألا تؤثر تلك المشروعات على حصة مصر من مياه النهر.

وأكد وكيل لجنة الشؤون الأفريقية أن الرئيس السيسي أوضح بجلاء أن مصر تراهن على جهود اللجنة السباعية برئاسة أوغندا للتوصل إلى توافق بين دول الحوض، داعياً جميع دول القارة السمراء إلى منح هذه الرؤية المصرية أقصى درجات الاهتمام، باعتبارها مدخلاً للتعاون وحفظ الحقوق المشتركة.