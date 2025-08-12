كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء التقدم لحركة نيابات مايو 2025، للتوزيع على مستشفيات الوزارة والهيئات التابعة لها، وفقًا للاحتياجات والمجموع والرغبات وطبقًا للشروط المعلنة.

وتشمل التخصصات المطلوبة: الاستقبال والطوارئ – التخدير والرعاية الجراحية وعلاج الألم – رعاية مركزة – عناية مركزة أطفال – قلب وأوعية دموية – عظام – كلى صناعي (أمراض الكلى) – مسالك بولية – جراحة أوعية دموية – جراحة مخ وأعصاب.

وحددت الإدارة العامة للتكليف بالوزارة عددًا من الشروط لهذه الحركة تشمل:

* يسمح للأطباء الذين لم يمض على تكليفهم خمس سنوات عمل فعلي، وبحد أدنى ستة أشهر حتى 2026/2/22، بالتقدم للتخصصات الملحة، وهي: الاستقبال والطوارئ - التخدير والرعاية الجراحية وعلاج الألم - رعاية مركزة - عناية مركزة أطفال - قلب وأوعية دموية - عظام - كلى صناعي (أمراض الكلي) - مسالك بولية - جراحة أوعية دموية - جراحة مخ وأعصاب).

* يحق للأطباء المرشحين في هذه الحركة للتخصصات الملحة فقط ترشيح وزاري استثنائي للتقدم للدراسات العليا، أسوة بزملائهم المكلفين على المناطق النائية.

* يسمح للأطباء الذين لم يمض على تكليفهم أكثر من خمس سنوات وبحد أدنى عام عمل فعلي حتى 2026/2/22، بالتقدم لجميع التخصصات المعلنة.

* يسمح للمكلفين على المناطق النائية دفعة تكليف مارس 2025 وهى (سوهاج - قنا - أسوان - الأقصر - الوادي الجديد مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - الواحات البحرية بمحافظة الجيزة - مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم - منطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية - منطقة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة) بالتقدم لجميع التخصصات العادية والملحة، بغض النظر عن مدة استلام العمل ويتم توزيعهم ضمن الحركة.

* يُسمح للأطباء المكلفين على المناطق النائية والمرشحين لتخصصات ملحة باستلام النيابة بعد قضاء 6 أشهر عمل فعلي بالمناطق النائية على ألا تحتسب ضمن مدة النيابة.

* يسمح للمكلفين على المناطق النائية والمرشحين للنيابة داخل نفس مديرية التكليف باستلام النيابة بعد 6 أشهر عمل فعلي بعد موافقة جهة التكليف.

* يسمح بالتسجيل في النيابات التعليمية للأطباء الذين لم يمض على تكليفهم ثلاث سنوات عمل فعلي، دون اشتراط مدة عمل للتقدم للتخصصات الملحة، ويُشترط قضاء 6 أشهر عمل فعلي للتخصصات الأخرى من الدفعات التالية فقط وهي ( يونيو 2021 - ديسمبر 2021 يونيو 2022 - ديسمبر 2022 - يونيو 2023 ) . . يسمح للمكلفين على بنوك الدم بالتقدم لكافة التخصصات.

* يسمح للمكلفين على مستشفيات الصحة النفسية بالتقدم للتخصصات المطلوبة من قبل قطاع الصحة النفسية، سواء داخل مستشفيات الصحة النفسية أو في باقي المستشفيات.

* يسمح للأطباء المعاد توزيعهم على الجهات الخارجية (وزارتي الدفاع والداخلية)، وكذلك المجندين والمستبقيين بالقوات المسلحة ممن تنطبق عليهم الشروط بالتقدم في هذه الحركة.

* فيما يخص إيفاد التدريب المرتبط بهذه الحركة، لا يُسمح بتعديل جهة النيابة إلا بعد قضاء فترة عمل فعلية تعادل مدة التدريب التي تم قضاؤها.

* الأطباء الحاصلون على تقدير امتياز: "يمكنهم تقديم ثلاث رغبات امتياز فقط وفق الشروط التالية: ألا تكون الرغبات مدرجة ضمن الاحتياجات الحالية، ولا يسمح بتسجيل رغبات على تعليمي - تأمين صحي - تأمين صحي شامل - مؤسسة علاجية - تخصص جلدية - تخصص جذام

* لا يسمح بأكثر من رغبتين في نفس التخصص داخل الجهة الواحدة، وبحد أقصى ثلاث رغبات على مستوى المحافظة. تعطى الأولوية في التوزيع لرغبات الامتياز، وفي حال عدم تحقيقها، يتم التوزيع بناء على الرغبات العامة.

* في حال قيام الطبيب بأي إجراء خلال فترة حركة النيابات يترتب عليه فقدانه لأحقيته في الالتحاق بالحركة، سيتم إلغاء النيابة الخاصة بالطبيب.

وحددت الوزارة موعد إدخال البيانات بداية من الخميس المقبل وحتى الخميس 28 أغسطس الجاريـ على أن تبدأ مرحلة إدخال الرغبات بداية من الخميس 18 سبتمبر وحتى الخميس 25 سبتمبر.

ويتم التقديم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.. هنا