القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء تكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على محافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد وتكون خفيفة ورعدية أحيانا على أقصى السواحل الشمالية الغربية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية إلى شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 41 29

العاصمة الإدارية 42 28

6 أكتوبر 42 28

بنهــــا 41 29

دمنهور 41 29

وادي النطرون 40 28

كفر الشيخ 39 27

المنصورة 41 28

الزقازيق 40 27

شبين الكوم 39 27

طنطا 38 26

دمياط 34 27

بورسعيد 34 28

الإسماعيلية 42 26

السويس 41 27

العريش 35 26

رفح 35 25

رأس سدر 41 28

نخل 39 19

كاترين 36 18

الطور 40 29

طابا 39 28

شرم الشيخ 45 34

الإسكندرية 36 26

العلمين 35 26

مطروح 34 25

السلوم 33 22

سيوة 38 26

رأس غارب 40 30

الغردقة 41 31

سفاجا 43 31

مرسى علم 42 32

شلاتين 41 32

حلايب 36 30

أبو رماد 38 31

رأس حدربة 40 31

الفيوم 42 27

بني سويف 43 27

المنيا 44 28

أسيوط 44 29

سوهاج 45 30

قنا 46 31

الأقصر 48 32

أسوان 49 33

الوادي الجديد 45 31

أبوسمبل 46 32