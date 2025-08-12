السيسي يوجه رسالة للشباب المصري بمناسبة اليوم العالمي للشباب

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لشباب مصر الأوفياء، بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وقال الرئيس عبر صفحته على فيسبوك: في اليوم العالمي للشباب، أحيي شباب مصر الأوفياء، بوعيهم الوطني، وعزيمتهم القوية، ومساهمتهم الفعالة في بناء حاضر يليق بتاريخ مصر العريق، واستشراف مستقبل يواكب الدول المتقدمة، وحرصهم القوي على استقرار الوطن، وحمايته من المخاطر التي تحيط بالمنطقة.. كل التقدير و الاعتزاز بشباب مصرنا الغالية.

