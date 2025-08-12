كتب- محمد نصار:

تشارك الأكاديمية الوطنية للتدريب، العالم الاحتفال باليوم الدولي للشباب، تحت شعار هذا العام "إشراك الشباب في توطين أهداف التنمية المستدامة"، إيمانًا بأن الشباب هم الشريك الأهم في صياغة مستقبل أكثر استدامة وعدالة.

وتواصل الأكاديمية، وفق بيان، اليوم، جهودها في نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة من خلال برامجها التدريبية المتنوعة، ومحاور المحتوى التدريبي، وحملات التوعية، وعلى رأسها مبادرة "أنا أيضًا مسئول"، التي تنفذ حاليًا على مستوى الجامعات المصرية في مختلف المحافظات، لإعداد جيل جامعي واعٍ قادر على قيادة التغيير.

وتجسد هذه الجهود رؤية الأكاديمية في تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية على أرض الواقع، ودعم مساهماتهم في بناء الجمهورية الجديدة.

