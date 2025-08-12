إعلان

مراسم استقبال رسمية للرئيس الأوغندي بقصر الاتحادية

02:41 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

الرئيس الأوغندي يويري موسيف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن بقصر الاتحادية، نظيره الأوغندي، يويري موسيف.

وقد أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأوغندي، خلال استقباله بمقر قصر الاتحادية.

وتستهدف الزيارة، بحث سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضًا:

وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق

شديد الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوغندي في قصر الاتحادية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأوغندي يويري موسيف قصر الاتحادية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
طقس الساعات المقبلة.. كتل شديدة الحرارة وأمطار على 6 مناطق
وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق