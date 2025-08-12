مراسم استقبال رسمية للرئيس الأوغندي بقصر الاتحادية

كتب- محمد نصار:

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن بقصر الاتحادية، نظيره الأوغندي، يويري موسيف.

وقد أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأوغندي، خلال استقباله بمقر قصر الاتحادية.

وتستهدف الزيارة، بحث سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

