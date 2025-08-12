السيسي: ملف المياه جزء من حملة ضغط ضد مصر لتحقيق أهداف أخرى
كتب- محمد سامي:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله نظيره الأوغندي، بقصر الاتحادية، عددا من الرسائل فيما يتعلق بملف أزمة المياه وسد النهضة.
وجاءت أبرز رسائل الرئيس فيما يلي:
- رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي، مشددًا على أن المساس بحقوق مصر المائية خط أحمر.
- ملف المياه يمثل جزءًا من حملة ضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى، ومصر تدرك أبعاد هذا الأمر.
- مصر ترفض التدخل في شؤون الآخرين أو الهدم والتآمر، وتسعى دائمًا للبناء والتنمية، مشيرًا إلى أن الشعوب الأفريقية عانت ما يكفي من الصراعات.
- حجم المياه في حوض النيل الأبيض والأزرق يبلغ 1600 مليار متر مكعب سنويًا، لكن الجزء الأكبر منها يفقد في الغابات والمستنقعات والبخر والمياه الجوفية، ولا يصل للنيل سوى نسبة بسيطة.
- مصر لا تعارض التنمية في دول حوض النيل، لكن تشدد على ألا تؤثر على حصتها من المياه.
- الحصة تبلغ نحو 85 مليار متر مكعب فقط (حوالي 4% من إجمالي مياه الحوض)، وهي المورد الرئيسي لمصر التي لا تمتلك مصادر أخرى للمياه العذبة.
- دعوة للتعاون لتحقيق الاستقرار، مع التأكيد على أن التخلي عن الحصة المائية يعني التخلي عن الحياة.
- مصر لا ترفض استخدام الأشقاء لمياه النيل في التنمية أو الزراعة أو إنتاج الكهرباء، وتعول على جهود اللجنة السباعية برئاسة أوغندا للتوصل إلى توافق.
- المصريون يشعرون بقلق مشروع بشأن المياه، ووعيهم وصلابتهم هما الركيزة الأساسية لمواجهة أي تهديد.
