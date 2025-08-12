وزارة الشئون النيابية: الشباب عماد الجمهورية الجديدة وصناع المستقبل

كتب- نشأت علي:

أكدت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في إطار الاحتفال باليوم الدولي للشباب، اعتزازها العميق بالدور الحيوي الذي يضطلع به شباب مصر في مسيرة البناء والتنمية، وإيمانها الراسخ بأنهم طاقة الوطن المتجددة وعقول الغد المبدعة.

وثمَّنت الوزارة الجهود الوطنية المبذولة لتمكين الشباب وإشراكهم في صناعة القرار، بما يعكس التزام الدولة بإعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة تحديات الحاضر وصياغة مستقبل مشرق للوطن.

وأوضحت أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا استثنائيًا بدور الشباب، إيمانًا بأنهم عماد الحاضر وصناع المستقبل، والركيزة الأساسية لنهضة الوطن. ولم يقتصر هذا الاهتمام على الدعم المعنوي، بل تجسد في خطوات عملية تهدف إلى تمكينهم وإعدادهم لتولي مواقع المسؤولية في مختلف القطاعات، ونقلهم من مقاعد المشاهدة إلى مراكز القيادة والتأثير وصناعة القرار، سواء في المناصب التنفيذية أو من خلال تمثيلهم الفاعل في المجالس النيابية والهيئات الاستشارية.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عام 2014، جعل من الشباب محورًا أساسيًا لسياسة الدولة، انطلاقًا من إيمانه بأنهم مصدر قوتها وأساس نهضتها.

وأضافت أن تمكين الشباب في الدولة المصرية أصبح نهجًا ثابتًا في بناء الجمهورية الجديدة، حيث تعمل القيادة السياسية على منحهم الفرصة لاكتساب الخبرة العملية وصقل مهاراتهم القيادية، وإشراكهم في إدارة الملفات الوطنية الكبرى، بما يرسخ مفهوم المشاركة الفاعلة ويعزز قدرتهم على صناعة التطوير الإيجابي. وقد انعكس ذلك في زيادة حضور الشباب في المناصب التنفيذية، وتوليهم حقائب ومسؤوليات مهمة، فضلًا عن تمثيلهم المشرف في المحافل الدولية، بما يبرهن على ثقة الدولة في وعيهم وكفاءتهم.

كما حرصت الدولة المصرية على تعزيز التمثيل البرلماني للشباب، ليكونوا صوتًا معبرًا عن تطلعات جيلهم وشريكًا فاعلًا في صياغة التشريعات والرقابة على أداء الحكومة. وتم ذلك من خلال تخصيص نسب ملائمة لتمثيلهم في المجالس النيابية، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة للانخراط في العمل النيابي، بما يثري الحياة السياسية. وقد أثبت النواب الشباب قدرتهم على مناقشة القوانين بوعي ومسؤولية، وطرح رؤى مبتكرة تعكس روح العصر واحتياجات المجتمع، الأمر الذي عزز ثقة القيادة السياسية والمواطنين في قدراتهم.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن التجربة المصرية أثبتت أن الاستثمار في الشباب ليس شعارًا، بل سياسة وطنية متكاملة تهدف إلى إعداد جيل من القادة يمتلك الرؤية والطموح، وقادر على حماية مكتسبات الحاضر وصياغة مستقبل مشرق يتوافق مع تطلعات الوطن وطموحاته.