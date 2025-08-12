كتب- محمد نصار:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جعفر حسَّان، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، جلسة مباحثات موسّعة ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

تم خلال الجلسة، التباحث حول آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية، كما تم تبادل وجهات النظر إزاء القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات من الجانب المصري: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير محمد سمير، سفير مصر في الأردن، وإبراهيم السجيني، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانب الأردني.

وفي بداية المباحثات، رحّب رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن اللجنة المصرية الأردنية المشتركة تُعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا من حيث دورية انعقادها، وهو ما يعكس حكمة ورؤية القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين وسعيهما الدائم لتعزيز التعاون المشترك، مُعتبرًا أن اللجنة المشتركة بين البلدين تُعد بمثابة نموذج يُحتذى به للدول العربية.

وأعرب الدكتور جعفر حسّان، عن تقديره للدور المصري البارز في دعم القضية الفلسطينية وما تقدمه الدولة المصرية لسكان قطاع غزة من دعم على مختلف الأصعدة سياسيًا وإنسانيًا، مُعربًا عن تقديره أيضًا للجهود الحثيثة التي تبذلها مصر من أجل التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في غزة.

وتطرق الدكتور جعفر حسّان، إلى أنه يوجد العديد من مجالات التعاون المشتركة بين مصر والأردن مثل التجارة والنقل والسياحة وتجارة الترانزيت، فضلًا عن مجالات التعاون بين مصر والأردن والعراق ضمن آلية التعاون الثلاثي مشيرًا إلى أن هذه الآلية تحتاج إلى تفعيلها بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وتطرق رئيس الوزراء الأردني، إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الأردنية التي تهدف إلى تقنين وتصويب أوضاع العمالة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ليس هدفها تقليل العمالة المصرية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس وزراء الأردن، تطلع بلاده لإنشاء مدينة إدارية تضم المؤسسات الحكومية، معربًا عن تطلعه للاستفادة من خبرة الشركات المصرية في ضوء خبرة مصر في إنشاء العاصمة الإدارية، وفي هذا الصدد أكد الدكتور مصطفى مدبولي تطلعه للتعاون مع الأردن في هذا الشأن.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، التهنئة مجددًا لرئيس الوزراء الأردني على توليه مهام منصبه، وطلب نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية على مستوى القيادة السياسية والشعبين الشقيقين.

وأكد رئيس الوزراء المصري، خلال كلمته بجلسة المباحثات الموسعة، استمرار جهود التعاون والتنسيق بين القيادة السياسية في القاهرة وعمّان والتكاتف من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، مشيرًا في هذا السياق إلى جهود التنسيق بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بجانب العمل على استضافة مؤتمر للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بمجرد التوصل إلى هذا الاتفاق.

في سياق متصل، تناول الدكتور مصطفى مدبولي، التحديات الإقليمية خاصة فيما يتعلق بمحاولات إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بجهود تعزيز التعاون بين مصر والأردن، أوضح رئيس الوزراء، أن القاهرة تسعى لدعم التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأهمية المشتركة، ومنها الربط الكهربائي، الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستفادة لعدد من دول المنطقة، مؤكدًا استعداد مصر لدعم الاستثمارات المشتركة، مشيدًا بحجم الاستثمارات الأردنية في مصر.

كما أعرب عن توافقه مع أهمية تفعيل التعاون مع العراق الشقيق في إطار آلية التعاون الثلاثي "المصرية الأردنية العراقية"، كما أكد دعمه لمختلف جهود القيادة السياسية بالمملكة الأردنية الهاشمية لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

ووجه رئيس الوزراء، الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على رعايتها للعمالة المصرية الموجودة في الأردن، وحسن التعامل معهم، مؤكدًا تقديره للتنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالعمالة المصرية، ورعاية حكومة المملكة للمصريين العاملين بها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، وحدة المصير بين البلدين الشقيقين، وتقارب ما يواجهه البلدان من تحديات.

اقرأ أيضًا:

وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق

شديد الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوغندي في قصر الاتحادية