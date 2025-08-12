إعلان

رواتب مجزية.. بيان من العمل بشأن وظائف الأردن - صور

11:45 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025
    الاختبارات للمتقدمين على فرص العمل
    الاختبارات للمتقدمين على فرص العمل
    الاختبارات للمتقدمين على فرص العمل
    الاختبارات للمتقدمين على فرص العمل
كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن بدء إجراء الاختبارات للمتقدمين على فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا، للعمل في مطاحن الدقيق بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح الوزير، في بيان، أن هذه الفرص تأتي في إطار خطة الوزارة لفتح أسواق عمل جديدة للمصريين بالخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بهدف توفير فرص عمل لائقة للمواطنين وتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات المصرية في الأسواق الإقليمية.

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوظائف المتاحة تتميز برواتب مجزية، بالإضافة إلى حوافز ومزايا اجتماعية وصحية، بما يضمن بيئة عمل جاذبة للكوادر المصرية.

