السكة الحديد تكشف حقيفة تحرك أحد القطارات من أسوان بدون العربة الأخيرة

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، حقيقة ما أثير إعلاميًا بشأن تحرك القطار رقم 2011 من محطة أسوان متجهًا إلى القاهرة، بدون العربة الأخيرة.

وأكد المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أنه بإجراء الفحص الفني للقطار قبل التحرك بمحطة أسوان تلاحظ وجود عارض فني بإحدى العربات وعلى الفور تم استبدال العربة بأخرى واستكمال رحلة القطار بكامل عدد العربات.

وشدد المصدر، على أن القطار استكمل رحلته بدون مشكلات إلى وجهته المقررة، وفقا للجدول الزمني المخطط، حرصًا من الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم كامل الدعم والاهتمام بجمهور الركاب من خلال رحلة آمنة ومريحة.

اقرأ أيضاً:

تصل لـ46 درجة.. الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اليوم

تصل لـ270 جنيه في هذه الحالة.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن

برلماني يطالب بخطة إعلامية متكاملة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير