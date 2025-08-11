كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، لمتابعة موقف مشروعات الشركة ونشاطها.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، أهمية الدور الذي تقوم به الشركة باعتبارها المطور والمسؤول عن المشروع القومي لتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، أحد ركائز برنامج "خطوة نحو المستقبل"، الذي يضم مشروعات تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة مستدامة تكون الزراعة محركها الأساسي.

واستعرض اللواء عمرو عبدالوهاب ما تم تنفيذه من أعمال الإنشاءات والمرافق والطرق وحفر الآبار ومحطات التحلية، إضافة إلى أعمال الشبكات والتجهيزات بمواقع الشركة على مستوى الجمهورية، وما هو جارٍ استكماله خلال الفترة المقبلة، خاصة مشروعات التغذية الكهربائية لتلبية احتياجات التنمية.

وأشار رئيس الشركة إلى مواقع أراضي المشروع في مناطق المغرة، وشرق سيوة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب المنيا، والطور، والفرافرة القديمة والجديدة، وجنوب صافولا، وتوشكي السطحي والجوفي، وغرب منفلوط والقوصية، ودرب البهنساوي، موضحًا أن المساحات المزروعة والمستصلحة بلغت 440 ألف فدان، فيما وصلت المساحات المسلَّمة للمنتفعين إلى 875 ألف فدان، وهناك طلبات لتقنين وشراء نحو 192 ألف فدان. كما بلغ عدد الشركات العاملة بالمشروع أكثر من 4500 شركة.

وأضاف أن الشركة انتهت من الإجراءات اللازمة لتسويق المناطق الصناعية في مواقعها، وتسجيل ملكية أراضي المشروع بالشهر العقاري، وتوسيع الرقعة الزراعية في مناطق الولاية خلال عام 2024 بنحو 130 ألف فدان. كما تم تشغيل منافذ لبيع المنتجات الزراعية والغذائية، وإطلاق مبادرات وبروتوكولات تعاون، وتشغيل الخدمات الإلكترونية لتسهيل التسجيل وتقديم الطلبات عن بُعد، فضلًا عن تسليم مدرسة الريف المصري الجديد للتعليم الأساسي بالمُغرة، وإصدار 3200 كارت فلاح حتى نهاية 2024، والمساهمة في إضافة إيرادات بالعملة الأجنبية من المستثمرين الأجانب.