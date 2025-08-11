أخبا الطقس.. حر شديد وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق خلال ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث تشهد البلاد، أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت الهيئة، إنه من المنتظر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من وسط وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة قد يصحبها الرعد أحيانًا على مناطق من محافظة البحر الأحمر.

وتابعت: تشير التوقعات إلى فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد، إضافة إلى مناطق متفرقة من السلوم ومطروح.

وأكدت الهيئة: يوجد نشاط للرياح على مناطق من جنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بالإكثار من شرب السوائل الباردة وخاصة المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة.

