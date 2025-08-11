وصول أول قطار من المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو خلال مايو 2026

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم، السفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة وبحث فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة.

وحضر اللقاء المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للنقل السككي والجر الكهربائي، واللواء أشرف اللوزي، مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي.

في بداية اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات بين مصر واليابان على المستويين الرسمي والشعبي، مشيدًا بالتعاون المثمر في تنفيذ عدد من المشروعات، خاصة في قطاع النقل، ومؤكدًا تطلع مصر لزيادة حجم التعاون المشترك في مجالي النقل والصناعة.

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن سعادته باللقاء، مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين البلدين، لاسيما في مشروعات كبرى مثل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، مشيرًا إلى اهتمام الشركات اليابانية بالاستثمار في مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد.

وتطرقت المباحثات إلى تعزيز التعاون بين مصانع "العربي جروب" والشركات اليابانية في مجال الأجهزة المنزلية، إضافة إلى أهمية البروتوكول الموقَّع بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وصندوق تطوير التعليم، بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي وتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي، خاصة في مجالات تكنولوجيا الإلكترونيات والطاقة الخضراء.

وأكد الوزير أهمية إتاحة فرص تدريب عملي للطلاب داخل المصانع اليابانية العاملة في مصر، بجانب التعليم النظري، بما يسهم في تخريج عمالة ماهرة قادرة على التعامل مع أحدث التكنولوجيات.

كما ناقش الجانبان مزايا برنامج حوافز تصنيع السيارات، الذي يعود بالنفع على الدولة والمصنعين والمستهلكين، ومن ضمنهم الشركات اليابانية مثل "نيسان".

وتناول الاجتماع التعاون في تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الممتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط بطول 19 كم وعدد 17 محطة، بالتعاون مع شركة "ميتسوبيشي" اليابانية، التي تنفذ الأعمال الكهروميكانيكية والورشة، إضافة إلى توريد 23 قطارًا، من المقرر وصول أولها في مايو 2026.

كما يجري إعداد دراسة جدوى للمرحلة الثانية من الخط، بطول 31.8 كم وعدد 21 محطة، تتقاطع مع الخط السادس الجاري دراسته، وتربط بمحطة الطيران ومونوريل شرق النيل، وصولًا إلى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، فضلًا عن التخطيط للمرحلتين الثالثة والرابعة لمد المسار لخدمة مناطق حدائق الأشجار، وميدان الحصري، ومطار العاصمة الإدارية، وربطه بالقطار الكهربائي الخفيف.

