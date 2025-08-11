الحرارة تقترب من 50.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة لمدة 72 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض حاليًا لموجة شديدة الحرارة تؤثر على مختلف الأنحاء، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تتجاوز المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 5 إلى 6 درجات مئوية.

وأوضحت غانم، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى أجواء مشمسة وارتفاع في نسب الرطوبة، وهو ما يزيد الإحساس بالحرارة.

وتابعت: درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح بين 40 و42 درجة حتى نهاية الأسبوع، على أن تبلغ ذروة الموجة يومي الأربعاء والخميس، حيث تصل الحرارة المحسوسة إلى 44 درجة مئوية.

وأكدت أن محافظات الصعيد ستكون الأكثر تأثرًا، ومن المتوقع أن تسجل بعض المناطق في الأقصر وأسوان 49 درجة مئوية بنهاية الأسبوع.

