كتب- محمد نصار:

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر (2.0)، خاصة مع أهمية السد العالي باعتباره أهم منشأ مائي في مصر وأعظم مشروع هندسي في القرن العشرين، حيث نظم عملية الري وحمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وأعمال الصيانة الجارية لخزان أسوان بأحدث وسائل التكنولوجيا العالمية، وأعمال تشغيل السد العالي لاستيفاء التصرفات المطلوب إطلاقها منه.

وأشار سويلم إلى حرصه على متابعة موقف المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي، ومتابعة موقف إيراد النهر على مدار الساعة، بما يحقق إطلاق التصرفات المائية المطلوبة من السد العالي، طبقاً للاحتياجات المائية على امتداد الوادي والدلتا.

كما أكد أهمية أعمال صيانة خزان أسوان وبواباته للحفاظ على سلامته الإنشائية، وضمان سلامة تشغليه، والحفاظ على قيمته التاريخية كجزء من مجهودات الحفاظ على منظومة السد العالي، وضمن أعمال تأهيل وصيانة كافة المنشآت المائية في مصر.