"قطر الندى" تحتفي بالنيل السعيد في عدد أغسطس 2025

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، العدد الجديد من مجلة قطر الندى العدد رقم 738 عدد أغسطس 2025، ويحتوي العدد على مواد منوعة وشيقة من القصص والسيناريوهات والأبواب والموضوعات.

ويحتفي هذا العدد بعيد وفاء النيل، بالتزامن مع مبادرة "النيل عنده كتير.. لعزة الهوية المصرية" التي أطلقتها وزارة الثقافة، ولذلك جاء الغلاف بريشة الفنانة نور مصطفى ليعبر عن جمال النيل وارتباط الطفل المصري به، كما جاءت كلمة رئيس التحرير الكاتبة نجلاء علام بعنوان "النيل السعيد" وتحدثت فيها عن بعض المعلومات عن النيل ومنها أنه يعتبر أطول أنهار العالم، كما تحدثت عن دول حوض النيل، وأهم المدن التي تقع عليه.

وفي السيناريو الافتتاحي بالمجلة بعنوان "النهر الخالد" تعرف الأطفال على أهمية نهر النيل وكيف كان يقدسه أجدادنا المصريون القدماء، وتتبع السيناريو مراحل الاهتمام بالنيل عند المصريين، ومقولة العالم "هيرودوت" مصر هبة النيل وكيف رد عليه المؤرخ المصري "محمد شفيق غربال" بأن مصر هبة المصريين.

وعن النيل نقرأ قصة "يوم مع الأجداد" وتحكي عن عودة الأطفال بالزمن لمشاهدة الاحتفال بعيد وفاء النيل في زمن الفراعنة، وقصيدة "النيل دليلك" وتتناول ما يمثله النيل لأطفال مصر ومن أجواء القصيدة نقرأ:

النيل ده أصله أصل الحضارة

في حضنه قامت أقدم زراعة

ومصر كانت أقدم منارة

واستمرارا للاحتفاء بنهر النيل، قدم باب "من جيل لجيل" حلقة بعنوان "عروسة النيل" وتتناول أسطورة عروسة النيل، وهل هي حقيقة أم خيال؟، كما تناول باب "محافظات مصر" محافظة من أجمل المحافظات التي تطل على النيل وهي محافظة قنا.

وبمناسبة الإجازة الصيفية قدمت مجلة قطر الندى في هذا العدد هدية لأطفال مصر، عبارة عن أربع صفحات للتسالي التفاعلية، وفيها يستمتع الطفل ويقوم بحل الأسئلة عن طريق التوصيل والتلوين، ويتعرف على معلومات جديدة.

واهتمت مجلة قطر الندى بالأبواب، فقدمت في هذا العدد بابا جديدا ينشر لأول مرة بعنوان "أنا رياضي" ويتناول في كل حلقة لعبة رياضية يحبها الأطفال ويقبلون عليها، وحلقة هذا العدد بعنوان "حسان لاعب كرة القدم"، ومن الأبواب أيضا مغامرة نهى وحلقة جديدة بعنوان مسابقة المواهب، وباب صغار أذكياء وحلقة بعنوان "البرتقالة الذهبية".

ويزخر العدد بالعديد من القصص والقصائد والسيناريوهات ومنها: قصيدة "صدق نفسك" وهي عن اهتمام الطفل بموهبته وثقته بنفسه كي يحقق حلمه، وقصة مترجمة بعنوان "ذات القلنسوة الحمراء"، وقصة "حجور يطير"، وسيناريو "وصية الأب"، وقصة "حكاية ال99"، وغيرها.

كما تحرص مجلة قطر الندى على تقديم البسمة للأطفال من خلال باب للكاريكاتير، وباب لهواة التلوين في كل عدد.

وتصدر مجلة "قطر الندى" شهريا عن هيئة قصور الثقافة، وهى إحدى إصدارات الإدارة العامة للنشر برئاسة الكاتب الحسينى عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتضم هيئة تحرير المجلة: الكاتب الطاهر شرقاوى مديرا للتحرير، والفنانة رحاب جمال الدين سكرتيرا للتحرير، والفنان محسن عبد الحفيظ مخرجا ومشرفا فنيا.





