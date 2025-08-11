كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي يوسف الحسيني إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وكبار المسؤولين عن الإعلام في مصر يمثل نقطة تحول بارزة للقطاع الإعلامي، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء جاء في ظل تحديات إقليمية كبيرة تتطلب توجيهًا واضحًا.

وأضاف خلال برنامجه "مساء جديد" على قناة المحور أن الاجتماع يعكس بداية مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز دور الإعلام في بناء الوعي الوطني.

وأوضح الحسيني أن توجيهات الرئيس السيسي بفتح المجال أمام الآراء الوطنية المتنوعة تعد لحظة حاسمة، مؤكدًا أن هذا النهج يمنح الإعلاميين والصحفيين مساحة أكبر للتعبير عن وجهات نظر مختلفة.

وتابع مقدم "مساء جديد"، أن التنوع في الرسائل الإعلامية يثري المشهد ويمنح المواطن حرية اختيار ما يناسبه، مما يعزز من دوره في متابعة التطورات المحلية والدولية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أشاد بالدور الحيوي للإعلام في تعزيز القيم المجتمعية وإبراز إنجازات الدولة، مؤكدًا أن هذا التقدير يعكس إدراك القيادة لأهمية الإعلام في تشكيل الشخصية الوطنية.

وأكد الحسيني أن هذا الاجتماع يضع إطارًا واضحًا لتطوير القطاع الإعلامي، مشددًا على أن دعم الرئيس للتنوع الفكري سيسهم في الارتقاء بالذوق العام.

وأضاف الحسيني أن هذا اللقاء يؤكد التزام الدولة بتعزيز الإعلام كأداة لبناء المجتمع، داعيًا إلى استغلال هذه الفرصة لتقديم محتوى هادف يعكس تطلعات المواطنين.