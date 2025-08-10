إعلان

قلب طفل.. أحمد آدم يحكي لمجدي الجلاد موقفا مؤثرا لفاروق الفيشاوي قبل وفاته

11:51 م الأحد 10 أغسطس 2025

أحمد آدم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شاكر:

وصف الفنان الكبير أحمد آدم، أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بأنه كريم و"جدع وابن بلد وصاحب صاحبه وميسيبش صاحبه في أي زنقة وله قلب طفل".

وأضاف "آدم" خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت): "له اختياراته في الصحاب ومبينقيش إلا اللي قلبهم أبيض ، وهو تركيبة صعب تكرارها".

وأضاف آدم: علاقته بأحمد الفيشاوي باحس إنهم من سن بعض حتى لما بيتخانقوا من بعض تحس إن اتنين شباب بيتخانقوا، وبيتخانقوا في حاجات عجيبة تضحك".

وتابع آدم: فاروق كان إنسان ومن أكتر الناس اللي فقدتهم، وفي المستشفى وهو في آخر لحظاته، مدام سمية الألفي قالت لي لازم تشوف فاروق فدخلت قالت لي هو بيحس فمسكت يده وقلت له أنا أحمد آدم، قوم والنبي يا فاروق فراح ضامم على إيدي شوية كدة، ومكنتش عايز أشوفه كدة".

وحل الفنان أحمد آدم ضيفا على الكاتب مجدي الجلاد في الحلقة الثالثة من برنامج "أسئلة حرجة"، والتي تطرق خلالها إلى العديد من القضايا الفنية والسياسية، كما كشف العديد من الكواليس التي جمعته بعدد من النجوم وتذاع لأول مرة، أبرزها موقف مؤثر لفاروق الفيشاوي قبل وفاته، كما قام بالغناء لأول مرة على الهواء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد آدم فاروق الفيشاوي مجدي الجلاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟