كتب- محمد شاكر:

وصف الفنان الكبير أحمد آدم، أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بأنه كريم و"جدع وابن بلد وصاحب صاحبه وميسيبش صاحبه في أي زنقة وله قلب طفل".

وأضاف "آدم" خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت): "له اختياراته في الصحاب ومبينقيش إلا اللي قلبهم أبيض ، وهو تركيبة صعب تكرارها".

وأضاف آدم: علاقته بأحمد الفيشاوي باحس إنهم من سن بعض حتى لما بيتخانقوا من بعض تحس إن اتنين شباب بيتخانقوا، وبيتخانقوا في حاجات عجيبة تضحك".

وتابع آدم: فاروق كان إنسان ومن أكتر الناس اللي فقدتهم، وفي المستشفى وهو في آخر لحظاته، مدام سمية الألفي قالت لي لازم تشوف فاروق فدخلت قالت لي هو بيحس فمسكت يده وقلت له أنا أحمد آدم، قوم والنبي يا فاروق فراح ضامم على إيدي شوية كدة، ومكنتش عايز أشوفه كدة".

وحل الفنان أحمد آدم ضيفا على الكاتب مجدي الجلاد في الحلقة الثالثة من برنامج "أسئلة حرجة"، والتي تطرق خلالها إلى العديد من القضايا الفنية والسياسية، كما كشف العديد من الكواليس التي جمعته بعدد من النجوم وتذاع لأول مرة، أبرزها موقف مؤثر لفاروق الفيشاوي قبل وفاته، كما قام بالغناء لأول مرة على الهواء.