"الثقافة" و"الزراعة" تطلقان فعاليات ورسائل توعوية احتفاءً بوفاء النيل

كتب – محمد شاكر:

أطلقت وزارتا الثقافة والزراعة واستصلاح الأراضي فعاليات ميدانية توعوية، إلى جانب رسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي لوزارة الزراعة، وذلك ضمن مبادرة "النيل عنده كتير… لعزة الهوية المصرية" احتفاءً بذكرى "وفاء النيل".

وتهدف المبادرة إلى دمج الرسائل الثقافية مع الإرشاد الزراعي، بما يسهم في ترسيخ الوعي البيئي لدى المزارعين باعتبارهم شريكًا أساسيًا في المجتمع.

ويشمل التعاون تنظيم أنشطة ثقافية وإرشادية في القرى والمناطق الزراعية، تتضمن لقاءات مباشرة مع المزارعين، وعروضًا فنية، وبرامج للأطفال والشباب، بهدف تعزيز الثقافة المائية وترسيخ مكانة النيل كرمز للهوية والانتماء.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن هذا التعاون يجسد رؤية وطنية شاملة تقوم على تكامل جهود مؤسسات الدولة للاحتفاء بنهر النيل وتعزيز الهوية الثقافية والانتماء الوطني لدى الأجيال المقبلة. وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من الشراكات مع وزارة الزراعة لدعم الأنشطة الثقافية ذات البعد الوطني، خاصة في الريف والمجتمعات الزراعية.

من جانبه، رحب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ووجّه مديريات الزراعة في المحافظات بدعم فعاليات المبادرة والمشاركة في الندوات والمحاضرات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة ومكتبات مصر العامة، لنشر الوعي بأهمية النيل وضرورة الحفاظ عليه.

