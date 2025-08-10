نائب وزير النقل يكشف موعد تنفيذ مشروع الربط البري مع ليبيا - خاص

كتب- محمد نصار:

كشف اللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، تفاصيل مشروع الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد، وموعد بدء تنفيذ القطاع الأول داخل الأراضي المصرية.

وقال "عبد الحميد"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إنه لم يتم تحديد المخصصات المالية النهائية لتنفيذ المشروع، موضحًا أنه سيتم البدء في تنفيذ القطاع الأول داخل الأراضي المصرية خلال شهر من الآن.

وأوضح نائب وزير النقل، أنه جار دراسة الأسعار الخاصة بتكاليف التنفيذ من أجل الانتهاء إلى المخصصات المالية، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه بأيادي وشركات مصرية بالكامل.

وأشار اللواء ماجد عبد الحميد، إلى أن القطاع الأول من المشروع والذي يقع داخل الأراضي المصرية بين 370 و400 كم.

وشدد على أن مشروع الطريق البري الذي يربط بين مصر وليبيا وتشاد، يحظى بأهمية قصوى من الحكومة باعتباره محورًا حيويًا للتنمية الإقليمية والتجارة بين الدول الثلاث.

مشروع الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد

ينقسم المشروع إلى ثلاثة قطاعات، تمتد عبر الأراضي المصرية والليبية والتشادية:

1. القطاع الأول – داخل الأراضي المصرية (400 كم)

يمتد هذا القطاع من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة، ويجري حاليًا تنفيذه بواسطة شركات مصرية متخصصة.

2. القطاع الثاني – داخل الأراضي الليبية (390 كم)

يمتد من الكفرة جنوب شرق ليبيا حتى الحدود الليبية-التشادية، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية، لبدء تنفيذ الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي لهذا القطاع.

3. القطاع الثالث – داخل الأراضي التشادية (930 كم)

يشمل الطريق الممتد من الحدود مع ليبيا مرورًا بمدينة أم الجرس وصولًا إلى إبشا، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية لتنفيذ الدراسات الفنية اللازمة، بالإضافة إلى توقيع عقود تنفيذ المسافة بين أم الجرس وإبشا.

