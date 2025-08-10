صندوق إعانات الطوارئ: 2.3 مليار جنيه دعمًا لأكثر من 429 ألف عامل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي يرأسه وزير العمل محمد جبران، المُنعقد اليوم الأحد، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى الآن، 2 مليار و319 مليونًا و800 ألف جنيه، دعمًا لـ429 ألفًا و301 عامل يعملون في 3991 منشأة.

وقال الصندوق، في بيان، إنه أنفق من 1-7-2024 حتى 30-6-2025، مبلغ 94 مليونًا و800 ألف جنيه، دعمًا لـ10 آلاف و660 عاملًا في 41 منشأة.

وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة، الأوضاع المالية للصندوق، والإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات، والتي تُحدِد تلك الإعانات.

كما أحُيط المجلس بإجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس الصندوق.

وجاء في الاجتماع، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، وذلك بدفع إعانات أجور لهم.

وشدد على أن توفير الحماية الاجتماعية للعمال، توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الدعم الذي يُقدمه هذا الصندوق يأتي أيضًا في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه، بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.

