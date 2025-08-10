أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد 10 أغسطس وحتى الجمعة 15 أغسطس على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائل للحرارة رطب ليلًا، مع أجواء مائلة للبرودة في الساعات الأولى من الصباح.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الإثنين 11 أغسطس وحتى الخميس 14 أغسطس سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب الصعيد وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الجمعة 15 أغسطس نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة وشبورة مائية على بعض الطرق والمسطحات المائية.

