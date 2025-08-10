إعلان

اضطراب الملاحة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

04:30 ص الأحد 10 أغسطس 2025
كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الأحد 10 أغسطس على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائل للحرارة رطب ليلًا، مع أجواء مائلة للبرودة في الساعات الأولى من الصباح.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا (من 4 إلى 8 صباحًا) على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجـه البحـري، مدن القناة، ووسط سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى و اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة
