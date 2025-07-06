إعلان

ارتفاع الرطوبة والحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس غدا الاثنين

08:50 م الأحد 06 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (8)
  • عرض 7 صورة
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (4)
  • عرض 7 صورة
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (6)
  • عرض 7 صورة
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (7)
  • عرض 7 صورة
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    شواطئ الإسكندرية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية.

وأضاف الهيئة أن الطقس يكون رطب ليلا وفي الصباح الباكر على معظم الأماكن.

وأكدت الهيئة انه يوجد ارتفاع في نسب الرطوبة والذي يزيد من إحساس الحرارة المعلنة بحوالي 2 إلى 4 درجات.

وأشارت الهيئة إلى وجود شبورة مائية تستمر حتى الساعة الثامنة صباحا، على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

55

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

خريطة الحوادث.. مصراوي يرصد "مصائد الموت" على الدائري الإقليمي
تراجع ثقة الشركات وتباطؤ إنتاج القطاع الخاص في مصر