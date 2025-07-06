ارتفاع الرطوبة والحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس غدا الاثنين

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية.

وأضاف الهيئة أن الطقس يكون رطب ليلا وفي الصباح الباكر على معظم الأماكن.

وأكدت الهيئة انه يوجد ارتفاع في نسب الرطوبة والذي يزيد من إحساس الحرارة المعلنة بحوالي 2 إلى 4 درجات.

وأشارت الهيئة إلى وجود شبورة مائية تستمر حتى الساعة الثامنة صباحا، على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.