كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إصدار وزارة العمل نشرتها الدورية نصف الشهرية التي تتضمن فرص عمل جديدة متنوعة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بعدد من المحافظات، في إطار سعيها لدعم سوق العمل وتوفير وظائف جديدة للشباب والباحثين عن العمل.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

وفاة سائق قطار أثر أزمة قلبية مفاجئة والعناية الإلهية تنقذ الركاب

نعت النقابة العامة للعاملين بهيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، برئاسة عبدالفتاح فكري، الزميل أحمد صلاح – قائد القطار – الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء أداء عمله، وذلك خلال توقف القطار بمحطة التحرير بمركز بدر بمحافظة البحيرة.

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خطوات استخراج كعب العمل إلكترونيًا والأوراق المطلوبة

حددت وزارة العمل آليات وخطوات استخراج كعب العمل «أونلاين»، باعتباره أحد المستندات الرسمية الأساسية التي تطلبها المؤسسات الحكومية والخاصة عند التقدم للوظائف، لاحتوائه على بيانات مقدم الطلب بشكل مفصل.

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الأوراق المطلوبة لحجز العمرة واستخراج جواز السفر

اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، القواعد والضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ - 2026، والتي أعدتها اللجنة العليا للعمرة والحج، بهدف إحكام الرقابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/7/4/2815229

ظاهرة تزيد الإحساس بالحرارة.. توقعات طقس السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 5 يوليو 2025.

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/7/4/2815240

محافظ الجيزة يوجه بسرعة إعداد كراسات شروط التعاقد مع شركات الجمع السكني

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على المخازن للتأكد من التزامها باشتراطات السلامة والحماية المدنية، وضمان خلوها من أي مواد قابلة للاشتعال، بما يحقق حماية أرواح المواطنين والمنشآت العامة.

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/7/4/2815188

وظائف برواتب مجزية في 10 محافظات - التخصصات وطريقة التقديم

أصدرت وزارة العمل نشرتها الدورية نصف الشهرية التي تتضمن فرص عمل جديدة متنوعة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بعدد من المحافظات، في إطار سعيها لدعم سوق العمل وتوفير وظائف جديدة للشباب والباحثين عن العمل.

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/7/4/2815153

الإيجار القديم.. تعرف على حالات طرد المستأجر وفقا للتعديلات الجديدة

نصت المادة 7 من تعديلات قانون الإيجار القديم التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، على أنه يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر فورًا.

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وزير الإسكان: إزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة وتحصيل المتأخرات

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج حملات ضبط وإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات بعددٍ من المدن الجديدة، والتي قامت بها أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع الشرطة، في إطار خطة ترشيد استهلاك المياه والطاقة.

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الرطوبة تتخطى 85%.. تفاصيل موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية.

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