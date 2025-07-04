كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا.

وأوضحت الأرصاد أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجات.

كما حذرت من الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة، وجنوب الوجه البحري ومدن القناة 35 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.



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