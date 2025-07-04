شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 9 يوليو 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجات.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع نشاط لحركة الرياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء بداية من الجمعة 4 يوليو وحتى الثلاثاء 8 يوليو.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وتكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

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