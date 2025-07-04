كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"فرقعة إعلامية".. أول تعليق من لجنة التفاوض بشأن الانتهاء من بناء سد النهضة

علق الدكتور علاء الظواهري عضو لجنة التفاوض المصري لسد النهضة، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المتعلقة بافتتاحات السد وتأثيرها على دولتي المصب السودان ومصر.

ننشر نص البيان الأول للقائمة الوطنية من أجل مصر استعدادًا لانتخابات الشيوخ

عُقد اليوم، الخميس، الاجتماع التنسيقي الأول لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في "القائمة الوطنية من أجل مصر" لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك بمقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن بالقاهرة.

حازم شومان يغادر المستشفى ويطمئن جمهوره: "أنا بخير"

أكدت الصفحة الرسمية للدكتور حازم شومان، أنه بخير ويتماثل للشفاء.

وزير الإسكان: طرح 110 ألف وحدة سكن لكل المصريين الأسبوع المقبل

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إنجازات الدولة المصرية في توفير السكن للمواطنين والقضاء على المناطق العشوائية، مؤكدًا توجه الوزارة نحو توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم كأولوية قصوى على الدعم النقدي.

ننشر أسماء المشاركين في اجتماع القوى السياسية للإعلان عن القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ

بدأ منذ قليل، الاجتماع التنسيقي لحزب مستقبل وطن لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وزير الري: المواقف الإثيوبية بشأن سد النهضة تتسم بالمراوغة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن المواقف الإثيوبية بشأن سد النهضة، تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته.

خبير بيئي: نجاح المرحلة الأولى لمشروع تتبع أسماك القرش في البحر الأحمر

أعلن الدكتور محمود حنفي، أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس، عن نجاح المرحلة الأولى من مشروع تتبع أسماك القرش في البحر الأحمر باستخدام الأقمار الصناعية، بالتعاون مع وزارة البيئة ومشروع "الغردقة الخضراء".